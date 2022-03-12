Зеленский: Украина не хочет воевать

12 мар. 18:42

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что его страна не хочет воевать и стремится лишь к тому, чтобы "сохранить нацию". Для этого требуется подписать юридически обязывающий документ о гарантиях безопасности.

"Мы больше воевать не хотим. И это должно быть в документе, с серьезными странами, с нашими соседями. В этом документе должны быть все гарантии безопасности для нашего государства", - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что победой для Украины станет сохранение страны на карте мира. "Победа для нас - чтобы Украина осталась, украинцы остались, люди чтобы были живы, чтобы нация эта никуда не делась... Поэтому от разговора и от диалога, конечно, зависит победа", - пояснил он.

Также президент Украины сообщил, что украинцам необходимо сохранить себя эмоционально и оставить прежние ценности.