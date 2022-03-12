За нового президента Туркменистана проголосовали 97,12% избирателей

12 мар. 18:28

В Туркменистане завершились внеочередные президентские выборы. Согласно данным ЦИК республики, итоговая явка составила 97,12%.

Всего в Туркменистане было заявлено 3435950 избирателей, следовательно, на избирательные участки сегодня пришли 3336994 граждан республики.

Уточняется, что в Ашхабаде в выборы приняли участие 97,51% избирателей. Наименьшая явка внутри страны была в в Дашогузском велаяте, однако и там она составила 96,8%.

На избирательные участки за пределами Туркменистана пришли 90,93% избирателей.

Напомним, что за пост президента Туркменистана боролись девять кандидатов, включая сына действующего президента Сердара Бердымухамедова.

Итоги выборов будут оглашены в течение недели. Инаугурация нового президента Туркменистана назначена на 19 марта.