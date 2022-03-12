Азербайджанские акробаты взяли "серебро" и "бронзу" на Чемпионате мира в Баку

12 мар. 18:14

В сегодняшних финалах Чемпионата мира по спортивной акробатике, проходящего на Национальной гимнастической арене в Баку, азербайджанские акробаты взяли две медали.

В финале смешанных пар с темповым упражнением Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли второе место, получив от жюри 28,64 балла. Первое место досталось паре из Бельгии, третье – британским акробатам.

В свою очередь, Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев взяли вторую "бронзу" на чемпионате благодаря 27,5 баллам в финале темпового упражнения. Азербайджанские акробаты уступили лишь парам из США и Казахстана.

Ранее они же заняли третье место в финале многоборья.

Завтра обе азербайджанских пары будут бороться за медали в финалах балансовых упражнений.