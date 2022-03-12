Неудобная правда для Прибалтики

Международное сообщество предпринимает шаги, чтобы ослабить Россию, но Москва настроена решительно и сегодня демонстрирует всю свою мощь и непреклонность. Modern Diplomacy отмечает, что санкции традиционно считаются эффективным механизмом принуждения определенной страны отказаться от своих намерений. Но в случае с введением ограничительных мер против России, данный политический инструмент оказался слишком сложным в реализации.

По мере того как США и Европа задействуют арсенал экономических санкций в ответ на действия России на Украине, успех и последствия этих мер сомнительны. Финансовая созависимость важнейших политических игроков по всему миру означает, что легкие и быстрые решения вряд ли сработают. Хуже всего то, что введение санкций в отношении России может привести к мировому экономическому кризису из-за прямой зависимости от российских энергетических ресурсов.

Более трети природного газа в Европу поступает из России. Любые проблемы с поставками всколыхнут весь континент. Европе нужен российский газ, чтобы отапливать миллионы домов, производить электроэнергию и обеспечивать работу предприятий.

Если поставки пострадают либо из-за военных действий, либо в рамках переговорной тактики, эксперты предупреждают, что и без того высокие цены на постоянно меняющемся мировом рынке взлетят еще выше. Некоторые компании вынуждены будут закрыться, а если отключения газа продолжатся, жители континента, счета за энергию которых уже и так немалые, будут платить еще больше. Вполне вероятно, что растущие цены потребуют поддержки семей, находящихся на грани бедности, что приведет к очередной волне бюджетного дефицита и увеличения суверенного долга. Россия полностью осознает свои преимущества и использует их во внешней политике.

ЕС находится только в начале пути по сокращению свой серьезной зависимости от Российской Федерации, и любые экономические санкции навредят не столько России, сколько самой Европе.

В этом отношении наиболее слабая позиции у Прибалтики. Агрессивная риторика балтийских стран подчеркивает их неспособность предвидеть последствия санкционной политики, к которой они призывают. Энергетическая зависимость Литвы от России одна из самых серьезных среди европейских стран: в прошлом году Вильнюс заплатил более €3 млрд за российские нефть, газ и электричество.

По словам экономиста из банка Luminor Жигимантаса Маурицаса энергетическая зависимость Литвы от России, скорее всего, самая высокая среди стран ЕС. Согласно торговым данным, страна больше импортирует, чем экспортирует, нефти, газа и электричества. ”В четвертом квартале прошлого года дефицит торговли нефтепродуктами превысил €400 млн, природным газом - €300 млн, а расходы на электричество достигли рекордных €400 млн, - напоминает Маурицас. - Если динамика не изменится, отрицательный баланс в этом году составит € 4-5 млрд, то есть почти 10% ВВП, что много, в два раза больше, чем финансовая помощь, получаемая от ЕС”.

Стоит отметить, что Прибалтика начала искать способы сокращения своей зависимости от российской энергии. Недавно они даже договорились о выходе из российской электросети и синхронизации с европейскими сетями к 2025 году. Электросети Прибалтики по-прежнему интегрированы в электрическое кольцо БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и поэтому зависят от контрольного центра в Москве и от российской электросети. Власти даже пришли к пониманию, что на ускорение десинхронизации от России понадобится дополнительное финансирование. Реализация планов, которые сейчас обсуждает Прибалтика, потребует определенного времени, в настоящий момент контролирует ситуацию Россия. Россия может отключить Литву от кольца БРЭЛЛ в любой момент, когда Вильнюс еще не будет готов к подобному варианту развития событий.

”Что касается электричества, Литва на самом деле может быть принудительно отключена от БРЭЛЛ, если Россия решит прибегнуть к такой мере против нас. Тогда придется принимать кардинальные решения. Сложности точно возникнут”, - сказал президент Литвы. Он добавил, что у государства есть подводный электрический кабель, подключенный к Швеции, но его мощность ограничена. В сложившейся ситуации неприятно удивляет тот факт, что даже осознавая разрушительные последствия призывов к санкциям, руководство республик Прибалтики не хочет идти на компромисс с соседними странами.

Что будет дальше, очевидно: громкие призывы к санкциям приведут к значительному падению уровня жизни граждан тех стран, для лидеров которых политические интересы важнее экономических потерь народа.