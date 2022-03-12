Рейс "Санкт-Петербург - Сочи" ложно заминировали в небе над Казахстаном

12 мар. 17:57

Как сообщили в авиационной администрации Казахстана, в небе над республикой сегодня подал сигнал тревоги российский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи.

Как оказалось, неизвестные сообщили о его "минировании". "От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург - Сочи поступило сообщение о минировании… Была объявлена аварийная ситуация", - приводит сообщение казахстанских властей РИА Новости.

В связи с этим самолет повернул в сторону Астрахани, однако к моменту выхода из воздушного пространства Казахстана тревога была отменена и лайнер благополучно направился к Сочи в штатном режиме.