Хикмет Гаджиев: русский язык и культура – вне политики

12 мар. 17:43

Русская культура и русский язык не должны быть предметом санкционного давления. Об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана, глава отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента АР Хикмет Гаджиев на Дипломатическом форуме в Анталье.

Так он ответил на вопрос Sputnik о введении санкций против представителей российской культуры и искусства.

"Мы думаем, что культура, а также язык должны быть вне политики. Это самое главное. Ни в коем случае культура и общечеловеческие вопросы и нормы не должны ассоциироваться с политикой", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.