Эвакуатор раздавил полицейскую машину у Рикотского перевала

12 мар. 17:29

Как сообщили сегодня грузинские СМИ, у Рикотского перевала в регионе Имерети произошла авария с участием полицейских: на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в патрульную машину врезался эвакуатор Ford Transit.

В патрульной машине в этот момент находилось четверо полицейских, трое из них погибли на месте, один выжил, пишет Спутник-Грузия. Выживший вместе с водителем эвакуатора был госпитализирован.

Генпрокуратура Грузии, опубликовавшая детали аварии, не уточняет ее причину. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек.