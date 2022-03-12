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Эвакуатор раздавил полицейскую машину у Рикотского перевала

Эвакуатор раздавил полицейскую машину у Рикотского перевала

Как сообщили сегодня грузинские СМИ, у Рикотского перевала в регионе Имерети произошла авария с участием полицейских: на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в патрульную машину врезался эвакуатор Ford Transit.

В патрульной машине в этот момент находилось четверо полицейских, трое из них погибли на месте, один выжил, пишет Спутник-Грузия. Выживший вместе с водителем эвакуатора был госпитализирован.

Генпрокуратура Грузии, опубликовавшая детали аварии, не уточняет ее причину. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более человек.

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