Баку согласен на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Анталье

12 мар. 17:15

Помощник президента Азербайджана, глава отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента АР Хикмет Гаджиев, заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна может состояться в ближайшее время в Анталье.

Напомним, что в настоящее время в Анталье проходит второй Дипломатический форум, в котором участвуют и Байрамов, и Мирзоян.

Гаджиев подчеркнул, что Баку готов к такой встрече министров. "При доброй воле и намерении Армении эта встреча может быть реализована", - сообщил он журналистам на полях Дипломатического форума.

Армения на данный момент никак не комментирует возможность встречи министров.