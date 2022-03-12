Путин вновь поговорил с Макроном и Шольцем об Украине

12 мар. 16:57

Пресс-служба Кремля сообщила об итогах разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем об Украине.

"В связи с поднятыми собеседниками вопросами относительно гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин информировал о реальном положении дел. В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права", - сообщили в Кремле.

Уточняется, что речь идет о внесудебных расправах над несогласными, использовании мирных жителей в качестве живого щита, установке тяжелых вооружений о больниц, школ, детских садов и жилых домов, срыве гуманитарных коридоров и запугивании мирного населения, желающего эвакуироваться.

"Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены", - сказано в пресс-релизе Кремля.

Также Путин, Макрон и Шольц рассмотрели задачи проработки договоренностей по "реализации известных российских требований" и договорились продолжить диалог.

В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что Шольц и Макрон говорили о необходимости прекращения огня. "В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта", - пояснили немецкие власти.

При этом в германском пресс-релизе добавлено, что "относительно остальных деталей переговоров было решено хранить молчание".