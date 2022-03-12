Баку предложил азербайджанскую площадку для переговоров Россия-Украина

12 мар. 16:42

Помощник президента Азербайджана, глава отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента АР Хикмет Гаджиев сообщил на полях Дипломатического форума в Анталье, что Баку готов предоставить свою площадку для переговоров между Россией и Украиной.

"От украинской стороны было такое предложение. В случае подобного намерения мы готовы провести у себя эту встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО", - напомнил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что у республики особый статус с точки зрения российско-украинских переговоров – она не входит ни в НАТО, ни в ОДКБ, и в данный момент председательствует в Движении неприсоединения.

"Исходя из этого, считаем, что обе стороны могут чувствовать себя комфортно. При наличии такого предложения, Азербайджан готов поддержать, внести свой вклад", - заключил Хикмет Гаджиев.