Ветераны армянской СНБ назвали число американских биолабораторий в Армении

12 мар. 16:29

Власти Армении обязаны проверить деятельность 12 биолабораторий, работающих в республике на американские деньги – с таким призывом выступил сегодня Союз офицеров запаса армянской СНБ.

"Считаем, что настало время для проведения глубинного, профессионального и беспристрастного исследования, чтобы выяснить, под чьим фактическим руководством действовали эти структуры, функционирующие при американском финансировании, контролировались ли они должным образом компетентными органами Армении, какие там проводились опыты и к каким последствиям они могут привести", - сказано в обращение ветеранов СНБ на странице Союза в Facebook.

Представители Союза офицеров запаса СНБ Армении уточнили, что всего в республике 12 таких биолабораторий, из них 3 работают в Ереване, и вся их деятельность засекречена. В обращении упоминаются участившиеся заболевания корью в Грузии и вспышки сибирской язвы и африканской чумы свиней в самой Армении.