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Байрамов и Боррель обсудили Карабах и Украину

Байрамов и Боррель обсудили Карабах и Украину

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на дипломатическом форуме в Анталье провел встречу с с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, вопросы стратегического партнерства в энергетической сфере, ситуацию в Украине и вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи этой стране.

Отмечается, что Байрамов рассказал Боррелю о ситуации в регионе, вопросах исполнения трехсторонних заявлений, проводимых в регионе восстановительных работах, а также поделился видением страны на счет нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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