Байрамов и Боррель обсудили Карабах и Украину

12 мар. 15:37

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на дипломатическом форуме в Анталье провел встречу с с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, вопросы стратегического партнерства в энергетической сфере, ситуацию в Украине и вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи этой стране.

Отмечается, что Байрамов рассказал Боррелю о ситуации в регионе, вопросах исполнения трехсторонних заявлений, проводимых в регионе восстановительных работах, а также поделился видением страны на счет нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.