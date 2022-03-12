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Стало известно, когда Германия откажется от угля из России

Стало известно, когда Германия откажется от угля из России

Стало известно, когда Германия станет независимой от угля из России

 

 

Германия намерена к осени стать независимой от российского угля, а к концу года - почти независимой от нефти, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти", - цитирует Хабека РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что с газом могут возникнуть проблемы, так как, по его словам, Германия не располагает собственными мощностями по импорту СПГ.

 

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