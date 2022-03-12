Баку увеличит поставки газа для соседей

12 мар. 14:57

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на Дипломатическом форуме в Анталье сообщил, что Баку в случае необходимости увеличит поставки газа для соседних государств.

"В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что у Азербайджана имеется достаточно запасов газа, чтобы поставлять его в Европу.

"Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу", - отметил министр.