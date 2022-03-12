В Северной Осетии повысится надежность электроснабжения населенных пунктов 

12 мар. 14:44

Энергетики до конца года повысят надежность электроснабжения 50 тысяч жителей Моздокского района Северной Осетии в рамках ремонтной программы, информирует пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" продолжают реализацию ремонтной программы 2022 года в Моздокском районе. Мероприятия пройдут на всей территории зоны ответственности Моздокских районных электрических сетей - 25 населенных пунктов, где проживают около 50 тыс. человек", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что всего до конца года энергетики проведут текущий и капитальный ремонт 32 трансформаторных подстанций и более 6 км распределительных сетей. Также запланированы работы по замене более 30 опор и порядка 5,5 км провода.