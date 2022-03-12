Байрамов: Зангезурский коридор будет выгоден для платформы "3+3"

12 мар. 14:36

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на Дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что участники платформы 3+3 заинтересованы в открытии коммуникационных связей.

Он также отметил, что Баку и Ереван только выиграют от запуска Зангезурского коридора. По его словам, запуск коридора будет выгоден для всех шести стран региона.

"Некоторые заявляют, что Грузия останется вне Зангезурского коридора. Однако это не так. Грузия также сможет воспользоваться им. В настоящее время между Грузией и Ираном нет железнодорожной линии. После создания Зангезурского коридора между двумя странами будет налажено железнодорожное сообщение", - подчеркнул Байрамов.