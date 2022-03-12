Sony Pictures приостановила деятельность в РФ

12 мар. 14:17

Компания Sony Pictures приостанавливает свою деятельность в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает издание Variety со ссылкой на на заявление главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра для сотрудников.

В нем говорится, что корпорация поддерживает "многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России".

Также в заявлении указывается, компания отложила цифровые релизы проектов, в частности, фильма "Человек-Паук. Нет пути домой", а также заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении. Помимо этого, ограничен доступ пользователям из России к аниме-сервису Crunchyroll.