Санкции как спецоперация США против России и ЕС

Для начала несколько слов о позиции "свободного мира" по поводу событий на Украине словами ее "друзей" - Байдана, Джонсона и Макрона. Звучит это, конечно, с издевкой и даже насмешкой над происходящим, когда "большой друг" Украины - президент Байден - только "выражает озабоченность" происходящим и "осуждает". И та же беззубая Генеральная Ассамблея ООН, как всегда, выражает только "глубочайшее сожаление", но делать ничего не собирается, потому что ничего не может. При этом явно весь Евросоюз вместе с Борисом Джонсоном опасается лишь за безопасность Европы и выражает по этому поводу "глубокую озабоченность". Все это не впервой, и говорит только о потребительском отношении ЕС к миру и наплевательском отношении к судьбам остальных.

Если внимательно вчитаться в заявления "друзей" Украины, то сразу виден и их посыл - "спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Напоминание нам всем, что "своя рубашка ближе к телу", озвучено словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что НАТО – не сторона в конфликте Украины с Россией, а альянс не стремится к тому, чтобы воевать с РФ.

Мне лично очень жаль людей, которые гибнут сегодня на Украине. Сердцем я с ними. Мне больно смотреть на картины разрушения моего любимого Харькова, я молюсь за всех мирных жителей этой многострадальной страны. Но поговорить сегодня хочу обо всех интересантах, которым каждый день войны приносит определенные дивиденды - как в политике, так и в экономике.

К примеру, не стоит забывать, что во Франции выборы президента, а провалившему экономику Макрону, нечего было предложить своим избирателям. Он почти два месяца отсиживался в окопе, даже не заявляя о своем желании баллотироваться. А тут такой информационный повод! Макрон – "голубь мира", точнее, почтальон ЕС, который, слетав в Россию и на Украину, заявил в Германии, что приложил все силы для сближения позиций конфликтующих сторон и практически все обсудил. Теперь "голубю мира" было что предъявить своим, напуганным им же ядерной войной, избирателям. Теперь он готов "решать проблемы" и быть их президентом.

Еще месяц назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергался критике в связи с его корпоративными вечеринками во время карантина. Практически все в оппозиции и коалиции намекали Борису, что если он честный парень, то пора в отставку. А теперь он спасает Европу! Джонсон "рассматривает максимально возможную помощь НАТО". Глава британского кабмина даже намерен "поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников". Он постоянно обличает зло, призывает к единству и бряцает чужим оружием, не раздавая при этом свое. Естественно, что защита Британии от "ядерной угрозы", о которой он все время напоминает, слегка затушевывает его прошлые проколы. Кричать и изображать из себя защитника Европы Джонсон будет еще пару месяцев.

Про президента США Джо Байдана вообще разговор отдельный. Он, прикрываясь санкциями, решает экономические проблемы Америки, причем чаще всего за счет своих союзников в ЕС. Его крики о том, что Россия "нападет", приносят неплохие дивиденды, но о них позже. Пока же стоит напомнить, что за последние 20 лет Соединенные Штаты открыто (не устраивая, как обычно, революций чужими руками) развязала или вмешались в восемь вооруженных конфликтов по всему миру. Американская армия воевала практически на всех континентах, и до сих пор за рубежом остается более 200 тысяч солдат. Но воевать с реально сильным противником - Россией - США совсем не собираются. В Белом доме заявили, что введение беспилотной зоны в небе Украины является "не лучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией". Джо Байден пояснил, что силы США направляются в Европу "не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать своих союзников на восточном фланге". Победить он хочет на другом фронте – на экономическом.

Стоит напомнить, что только в XXI веке произошло более 50 воин и вооруженных конфликтов. Но кто из читателей может назвать хотя бы десяток из них? Кого когда-то интересовало, что происходит Африке или в Азии? А ведь там практически всегда проявлялись нынешние "друзья" Украины, которые неплохо заработали на этом деле. Не стоит забывать Либерию, Ирак, Афганистан, Северный Пакистан, Ливию, Сирию, Йемен и многое другие страны, где американцы сами разожгли войны и дали неплохо подзаработать своему ВПК.

И были они там не одни. Ведь в нынешнем веке Великобритания остается вернейшим союзником США, и участвует во всех ее военных операциях, будь то Ливия, Сирия, Афганистан или Ирак, где английский корпус военных сил был вторым по численности после вооруженных сил США. От них не отстают и французы со своем вольнонаемным "Французским легионом", который умеет решать проблемы с демократией при помощью оружия.

А теперь несколько слов об экономической составляющей нынешних войн. Вас не должны умилять красивые слова о выделении сотен миллионов, а порой и десятков миллиардов долларов на экономическую и военную помощь. Вы думаете хоть копейка из этих денег доходит до министерства финансов той страны, для которой они выделены? Да никогда! Эти деньги переходят из одного кармана в другой, все в той же стране, что их выделила.

И наживаются на этом в основном дельцы от военно-промышленного комплекса страны, являющиеся по совместительству еще и генеральным спонсором всех избирательных кампаний. Они естественно, очень "честно" выполнят часть своей сделки, спишут со своих складов военное оборудование и даже доставят его в страны ЕС и все. Ведь как мы помним "НАТО не сторона конфликта с Россией", поэтому никто на Украину его доставлять не будет. И никого это не будет волновать, ведь миллиарды списаны и получены.

Еще хуже дела обстоят и с миллионами на гуманитарную помощь. Вас не должны умилять картинки сбора теплых вещей, которые организуются добровольцами и политиками во многих странах мира. И если большинство простых людей собирает посылки по доброте душевной, то политики делают это только для фотографий в газетах. Потом все будет свалено к контейнер и в лучшем случаи доставлено в какую-то горячую точку. Где для начала его получат ребята с автоматами и сделают "ревизию", отобрав все нужное, а затем вывалят остатки где-нибудь на площади, чтобы действительно несчастный люди, нашли там пару ненужных теплых курточек или одеял.

Еще хуже дело обстоит с медикаментами. Представите себе, что президент или премьер-министр провел через свой парламент решение о выделении 10 миллионов на медицинскую помощь воюющей стране. Далее он "объявляет" конкурс среди спонсоров его партии по реализации этого проекта. Кто-то из "своих" медицинских магнатов забирает всю сумму и списывает со своих складов просроченное и не пользующееся спросом медицинское оборудование и лекарства. При этом заявленные им цены на просроченные товар обычно значительно выше, чем в аптеках города. Но на эти мелочи никто не обращает внимания. Главное, что бизнесмен, опять-таки под светом софитов в присутствии "благодарных" политиков, погрузит эти контейнеры с медицинским мусором и отправит куда-то в неизвестность. Вот и все. И даже если это контейнер дойдет до адресата, и тот, вскрыв его, поймет, что его "кинули". Но ему тут же заткнут рот, как неблагодарному получателю или просто объявят диверсантом. И все!

Теперь пару слов о настоящей экономике, о нефтепродуктах. Как вы заметили, практически все политики ЕС говорят о якобы катастрофической зависимости от российского газа, в результате чего Россия им и диктует условия. И вот сегодня (якобы из-за недопоставок газа со стороны "Газпрома") цена взлетела до 3000 долларов, при базовой в 650 долларов, то есть в пять раз. Хотя стоит обратить внимание, что "Газпром" до сих пор поставляет газ согласно выделенным квотам. Несмотря на боевые действия, газопровод, идущий из Россию в Европу через воюющую Украину, работает планово. И его никто не собирается взрывать. Правда, пока что Украина заявила, что закрывает краник в Европу, для закачки их доли российского газа в свои резервуары, что еще взвинчивает цены.

При этом стоит отметить один из парадоксов якобы российской гегемонии на европейском газовом рынке. Ведь Россия поставляет в лучшем случае от 25% до 35% от всей потребности Европы в газе. Остальные 70% приходятся на долю Норвегии, Алжира, Катара и еще десятка мелких поставщиков. И если первые два имеют свои газопроводы, то последний поставляет лишь сжиженный газ. Так кто же сегодня нажился на заоблачных ценах на газ? В первую очередь член НАТО - Норвегия. И ей плевать на товарищей по блоку, она продает газ по биржевой цене, без всяких скидок. Как говориться бизнес и ничего лишнего.

Более всего санкции по перекрытию газового потока из России выгодны США. Ведь они все время пытаются заставить Европу покупать их СПГ, а он значительно дороже трубного газа. Но вот сейчас все в порядке. И что вы думаете, они продают свой газ со скидкой? Нет все идет по биржевой цене.

Для замены всего российского трубопроводного газа потребуется четверть мирового производства СПГ. Но любое существенное изменение маршрута поставок СПГ будет зависеть от погоды в Азии, а значит никто не гарантирует, что цены упадут в ближайшее время.

Естественно, американцы немного перегнули палку с санкциями, и резко вместе с газом подскочили цены на нефть. А ее закупочная цена 120 долларов - уже реальная угроза кошелькам простых американцев. Так, Американская автомобильная ассоциация сообщила о рекордном росте цены на бензин в США, она достигла $4,17 за галлон. Пытаясь сбить цену на нефть, Байден даже согласился слетать в ОАЭ и помириться с ними, хотя ранее игнорировал наследного принца, шейха Мухаммеда Нахайяна. Правда, ОАЭ явно стремятся балансировать между двумя складывающимися полюсами – российско-китайском и американо-европейском. Руководство Эмиратов считает, что наблюдаемое ослабление США в регионе повлечет усиление России и Китая.

США сейчас также пытаются договориться с Венесуэлой, экспорт нефти из которой запрещен, в обмен на ослабление санкций. По сути, нефтяные диктаторы могут сейчас назначать любую цену за снятие санкций. По этому пути готов пойти и Иран. Похоже, Тегеран выиграл схватку в Вене, учитывая тот факт, что американцы намерены снять все санкции с иранской стороны. Вопрос только в том, что европейские переговорщики и США получат взамен. Скорее всего, дырку от бублика, но и небольшую скидку на первые порции нефти. Впрочем, нам это будет преподнесено как величайшее достижение на благо мира. Однако все будет сделано ради кошельков избирателей Байдена. Ведь главное здесь для Америки - дешевая нефть, а уж потом безопасность других.

Наиболее реально угрозу снятия санкций с Ирана без прекращения его ядерной программы оценил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который тут же полетел в Москву, а потом в Германию. Естественно для прессы было озвучено, что это очередная попытка Израиля, остановить кровопролитие. Но что было на самом деле, пока знают немногие, ведь ни на одной из встреч не было никаких официальных коммюнике. В Израиле хорошо понимают, что ради своей экономической выгоды американские "друзья" вполне могут "кинуть", оставив один на один с ядерной угрозой со стороны Ирана.

Министр иностранных дел Израиля Лапид, говоря о принятых санкциях, озвучил позицию многих политиков, заявив: "Мы внимательно изучаем этот вопрос. Нами создана межминистерская рабочая группа, которая изучает последствия введения санкций для экономики Израиля и нашей внешней политики". То есть, все начали думать о себе.

Чрезмерная зависимость Европы от российского трубопроводного газа и нефти стала одной из ее самых больших стратегических слабостей. В случае его перекрытия, Россия действительно потеряет большие деньги, но тогда европейская промышленность будет серьезно подорвана, и Европу накроет волна банкротств. На днях Германия и Венгрия сказали, что не поддержат санкции ЕС против российских энергоносителей. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не может обеспечить свои поставки энергоносителей без импорта из России. Энергетика была преднамеренно исключена из предыдущих раундов санкций, заявил Шольц, поскольку имеет большое значение для жизни граждан. Его поддержал министр финансов Венгрии, который пообещал, что не поддержит санкций против российских нефти и газа: "Наши граждане не должны платить за войну". "Мы полностью поддерживаем украинский народ, мы поддержали первый пакет санкций, мы даже открыты для других санкций, только эти две санкции [против импорта газа и нефти из России] нам было бы трудно принять - как экономике и как стране", — сказал представитель Болгарии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о больших проблемах при прекращении поставок газа из России.

Санкции против России ввели всего 36 из 202 государств. Причем санкции не поддержали ни Китай, ни Индия, с третей частью население мира и экономикой, борющейся за первое/второе место в мире. Это решение значительно усилит их по многим позициям. Поэтому сейчас те, кто поддержал весь пакет американского предложения по санкциям, сейчас пытаются их ослабить. Выигрывают от санкций пока только США. Ведь с помощью санкций, они не только ослабляют Россию, но и загоняют в коллапс экономику Европы, что вполне вписывается в его план мировой гегемонии. Кроме борьбы с Россией и Китаем, США нужно разорить Европу, еще больше привязав ее к себе и превратив в еще более послушный рынок-сателлит. Во всех отношениях.

Пока же многие мировые компании, поддавшись давлению политиков, уходят с российского рынка. Но когда через пару месяцев волна запретов схлынет, и они не досчитаются более трети своей выручки, все постепенно вернутся под разными предлогами на свои места.

После начала спецоперации на Украине приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний. Но на российском рынке работают более 3600 компаний только с немецким капиталом, а российских компаний с иностранным участием зарегистрировано более 32 тысяч. Согласно прошлогодним опросам, порядка 92% иностранных компаний, работающих в России, считали страну стратегическим рынком. И куда теперь все они денутся?

Во всем мире, во всех компаниях подавляющее большинство самолетов находится не с собственности, а в лизинге. Евросоюз ввел санкции против России и обязал европейские лизинговые компании до 28 марта вернуть из России все самолеты. Российские авиакомпании используют 980 самолетов, из них 777 находятся в лизинге. Две трети - 515 самолетов - принадлежат иностранным лизингодателям. Запрет на оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении европейских самолетов в России, а также невозможность технического обслуживания заставит зарубежных лизингодателей отозвать свои самолеты.

Но как? Цитирую президента компании IBA Фила Сеймура: "Как вернуть эти самолеты? Русские сказали, поскольку вы отказываете в лизинге, то сами и забирайте. Как доставить в Россию 520 экипажей, если небо России, Белоруссии и Украины закрыто? Мы же не сможем взлететь! Но как только состоится передача бортов в аэропортах России - самолеты перестанут быть русскими. Но нерусский самолет не может летать в пространстве России - оно же закрыто! Мы не сможем вылететь!"

Тогда лизинговые компании выступают инициаторами расторжения лизинга. При первичном подсчете расходов на штрафы — все сразу банкроты. Дешевле обанкротиться, чем забрать самолеты. Сейчас пройдет март, и Россия должна будет оплатить платежи за лизинг этого месяца. Россия согласна, но оплатить не может, т.к. отключен SWIFT. Зарубежным лизинговым компаниям надо будет платить штрафы, своим банкам. А денег нет! Но даже если они как-то заберут все самолеты, что с ними делать? Они им не нужны, никому не нужны и продать их невозможно! Так что США, разорив и европейский лизинг, и авиацию, станут компанией номер один в мире. Только ради одной такой выгоды Штатам стоило развязать войну на Украине.

Эксперты отмечают, что, в крайнем случае, Россия может национализировать самолеты и пойти по пути Ирана, который создал схему "теневого" обслуживания авиатехники, страхования внутри страны. Но это уж совсем негативный сценарий, в котором будет заинтересован Китай - основной поставщик комплектующего оборудования для этих самолетов. А это уже не выгодно американцам. Так что США постараются слегка опустить экономику Европы, не до критической отметки, а потом начнут поднимать ее с пользой для себя, постепенно отменяя санкции под лозунгом заботы о людях всего мира. А почему бы и нет, ведь это только бизнес?