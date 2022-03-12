Явка на выборах в Туркменистане составила более 86%

12 мар. 13:54

Явка на выборах президента Туркменистана на 15:00 по местному времени составила 86,34%, сообщает пресс-служба ЦИК республики.

"По выборам президента Туркменистана к 15 часам проголосовало 86,34% избирателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Ахалскому велаяту проголосовали 87,22% избирателей, Балканскому велаяту - 89,71%, Дашогузскому велаяту - 85,15%, Лебапскому велаяту - 85,39%, Марыйскому велаяту - 86,70%, по городу Ашхабаду - 86,76%. Также на участках за пределами республики проголосовали 74,16% избирателей.