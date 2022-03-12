РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД РФ: Россия обезопасит себя от санкций, возможности есть

МИД РФ: Россия обезопасит себя от санкций, возможности есть

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет работать, чтобы обезопасить себя от негативного эффекта санкций.

Он подчеркнул, что Россия - сильное государство, "уверенное в собственных возможностях, реализующее свой потенциал, являющееся интегральной неотъемлемой частью многополярного мира".

"Мы будем работать целеустремленно, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от каких бы то ни было американских санкций, и возможности для этого есть", - приводит его слова ТАСС.

1365 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version