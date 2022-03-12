Турция отказалась участвовать в антироссийских санкциях

12 мар. 12:46

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не собирается быть стороной санкций против России.

"Наш президент тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций против России. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", - приводит слова Донмеза CNN Turk.

Он также отметил, что что Турция ожидает, что санкции не коснутся поставок российского газа в страну.

"Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа", - подчеркнул министр.