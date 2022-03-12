Главы МИД Турции и Армении обсудили нормализацию отношений

12 мар. 12:33

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях второго Дипломатического форума в Анталье.

Как пишет агентство Anadolu, переговоры длились около получаса. Стороны обсудили пути нормализации отношений Анкары и Еревана. Чавушоглу назвал встречу с главой МИД Армении "очень конструктивной и продуктивной".

"Обсуждены шаги в направлении полной нормализации двусторонних отношений. Хотелось бы с удовлетворением констатировать, что мы прилагаем усилия для мира на Кавказе. Шаги между Турцией и Арменией воспринимает позитивно и Азербайджан. Баку поддерживает этот процесс. Мир и стабильность в регионе отвечают интересам всех сторон", - заявил он.

В свою очередь армянский министр сказал, что Ереван готов продолжать процесс без предусловий. По его словам, Армения решительна в вопросе усилий в направлении мира и стабильности на Южном Кавказе.