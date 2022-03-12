Туркменистан выбирает нового президента

12 мар. 12:00

В Туркменистане стартовали досрочные выборы президента, на пост которого претендуют девять кандидатов, в том числе сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии республики Сердар Бердымухамедов, занимающий пост замглавы правительства. Избирательные участки открылись с 7:00 по местному времени.

В республике организовано свыше 2,5 тыс участков для голосования. Еще 41 участок создан в 30 зарубежных странах, в том числе в России (три участка). Всего зарегистрировано более 3,4 млн избирателей, сообщает ЦИК Туркменистана.

Отмечается, что выборами следят 2 726 национальных наблюдателей. Также по приглашению туркменской стороны в страну прибыли миссии наблюдателей от СНГ, Организации тюркских государств, ШОС, Организации Исламского Сотрудничества, а также из ряда соседних государств.

Избирательные участки будут работать до 19:00, после чего начнется подсчет голосов.

По данным ЦИК республики на 13:00 по местному времени, явка избирателей на выборах составила 71,9%. Там же уточнили, что на участках за рубежом проголосовало 63,19% избирателей. Кроме того, со 2 по 11 марта проходило досрочное голосование, в котором участвовали 7,9% избирателей.

Напомним, 11 февраля действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий эту должность 15 лет, заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой должность председателя верхней палаты парламента республики.