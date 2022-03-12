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В Дербенте появится памятник режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову

В Дербенте появится памятник режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову

Памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову будет установлен в Дербенте во дворе клуба детского творчества "Жасмин". 

"Проект памятника сегодня в администрации города презентовал почетный член Российской академии художеств, народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев. Монумент будет представлять собой фигуру в человеческий рост в позе танцора", - информирует пресс-служба администрации города. 

Уточняется, что инициаторами постановки памятника стали жители города. 

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