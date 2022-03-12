В Дербенте появится памятник режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову

12 мар. 11:56

Памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову будет установлен в Дербенте во дворе клуба детского творчества "Жасмин".

"Проект памятника сегодня в администрации города презентовал почетный член Российской академии художеств, народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев. Монумент будет представлять собой фигуру в человеческий рост в позе танцора", - информирует пресс-служба администрации города.

Уточняется, что инициаторами постановки памятника стали жители города.