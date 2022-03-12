В России выявили 48,1 тыс случаев коронавируса

12 мар. 11:32

В России за минувшие сутки выявили 48 154 новых случая коронавируса.

В Петербурге новых случаев 2 381, в Москве – 1 655, в Подмосковье - 563. В Краснодарском крае - 885, в Ставропольском крае - 280, в Крыму - 838, в Дагестане - 80, в Кабардино-Балкарии - 101, в Адыгее - 190, в Карачаево-Черкесии - 90, в Северной Осетии - 63, в Ингушетии - 28, в Чечне - 28.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 290 197.

Госпитализированы за сутки 6 775 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 156 851 человек, за все время - 15 351 778.

Умерли за сутки 630 пациентов, с начала пандемии – 360 215.