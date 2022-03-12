От россиян за рубежом поступило свыше ста обращений о переводе в вузы РФ

12 мар. 11:16

В Минобрнауки поступило 157 обращений от граждан РФ о переводе из зарубежных университетов в Россию.

Отмечается, что обращения студентов поступают из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Канады, Италии.

"Обратившиеся студенты обучаются на разных факультетах, среди которых: экономический, экономика и строительство, медицинская химия, лечебное дело, информационные технологии, гостиничное дело, право, журналистика, экология, философское, менеджмент, юриспруденция, русский язык и литература, математика и информационные технологии и другие", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.