Армянские боевики продолжают постоянный обстрел Карабаха

12 мар. 10:39

Минувшим вечером позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, обстрелы велись 11 марта с 17:00 до 21:00 по местном времени. "Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанские военнослужащие приняли адекватные ответные меры, в рамках которых под прицелом находились исключительно позиции боевиков.

Стоит добавить, что оперативная обстановка находится под контролем подразделений Азербайджана.