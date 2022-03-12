Украина получит от Азербайджана гуманитарную помощь

12 мар. 10:17

Правительство Азербайджана направила народу Украины новую партию гуманитарной помощи, которая состоит в основном из продуктов питания, лекарств и медикаментов.

Как сообщает РИА Новости, 380 тонн гуманитарной помощи доставят в Киев грузовым самолетом авиаперевозчика Silkway. Транспорт вылетел в 09:00 по местному времени.

Стоит добавить, что церемония отправки груза состоялась в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхама Алиева поручил направить на Украину медикаменты и медоборудование.