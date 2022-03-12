В Москве прощаются с Рустамом Ибрагимбековым

12 мар. 10:00

Церемония прощания с советским, российским и азербайджанским писателем, кинодраматургом и кинорежиссером Рустамом Ибрагимбековым состоится 13 марта в Большом зале Дома кино в Москве.

Напомним, Рустам Ибрагимбеков ушел из жизни в ночь с 10 на 11 марта в возрасте 83 лет. Писатель будет похоронен в Баку.

Он родился 5 февраля 1939 года в Баку. Известность пришла к Ибрагимбекову после создания в соавторстве с Валентином Ежовым сценария к фильму "Белое солнце пустыни". Рустам Ибрагимбеков написал свыше 40 сценариев художественных и телевизионных фильмов, многие его литературные произведения были экранизированы.