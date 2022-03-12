Первый телевизионный фестиваль "Юность! Полет! Мечта!" стартовал в Дагестане

12 мар. 8:34

В Дагестане открылся первый мультижанровый телевизионный эстрадный фестиваль юных талантов "Юность! Полет! Мечта!", сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Принять участие в мероприятии могут исполнители в возрасте от 17 до 25 лет, приславшие до 15 апреля 2022 года видеозаписи своего выступления.

"Всего предполагается три концерта с участниками (1/4 финала, полуфинал, финал). Претенденты, прошедшие отборочный тур, получат возможность за счет организаторов заниматься у профессиональных вокалистов, хореографов, музыкантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс проводится по следующим номинациям: эстрадный вокал, исполнение эстрадных произведений на музыкальных инструментах, разговорный жанр, современный танец и оригинальный жанр. Призовой фонд фестиваля составит миллион рублей.