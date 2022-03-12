СМИ: жители Дона скупают автомобили

12 мар. 4:29

В автосалонах Ростова-на-Дону наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, и они могут опустеть уже к маю, - сообщил топ-менеджер компании "ААА-Моторс", пишет донское издание "Город N".

Стоимость машин растет - дилеры уже подняли цены на 30%-35%, но ростовчане готовы переплачивать за них, чтобы спасти свои деньги. Сейчас на складах есть месячный запас автомобилей, и в лучшем случае они простоят до марта-апреля, а потом запасы закончатся, - передает "АиФ-Ростов".

"На майские праздники уйдем с пустыми салонами", - прогнозируют менеджеры.

Дальше дилеры начнут торговать машинами с пробегом, потому что некоторым ростовчанам придется продавать автомобили из-за финансовых проблем.На российском рынке пока остаются бренды Kia и Hyundai, однако и эта ситуация может измениться, - говорится в сообщении.