Благотворитель из Британии приостановил сотрудничество с Эрмитажем

12 мар. 6:29

Благотворительная организация Hermitage Foundation UK, реализующая совместные проекты с Государственным Эрмитажем, приостановила сотрудничество с музеем из-за спецоперации России на Украине, - говорится в заявлении благотворителя.

"Мы глубоко потрясены событиями на Украине, немедленно приостановили всю нашу деятельность и отменили все запланированные мероприятия", - сказано в сообщении.

Организация Hermitage Foundation UK с 2003 года при поддержке Государственного Эрмитажа реализует проекты, направленные на "возведение культурных мостов между Великобританией и Россией". Организация устраивает выставки коллекции музея в Королевстве и осуществляет переводы каталога музейного собрания на английский язык.