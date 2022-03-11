Гости туристической выставки MITT в Москве могут выиграть путевки в Дагестан

11 мар. 23:43

Дагестанская делегация предоставит на международной туристической выставке MITT, которая пройдет в Москве на следующей неделе, проведет презентацию этнокультурных турмаршрутов и разыграет путевки на отдых в республике.

"На XXVIII туристической выставке MITT министерство по туризму и народным художественным промыслам республики представит большую экспозицию площадью 100 кв м, а также в течение трех дней расскажет о дагестанских туристских продуктах, народных художественных промыслах, этнокультурных турмаршрутах. 13 туроператоров республики, представители гостиниц и туристических фирм представят свои туристские предложения на ведущей профессиональной площадке страны и разыграют 15 сертификатов на отдых в Дагестане", - говорится в сообщении на сайте министерства, передает "Это Кавказ".

Также на площадке выставки пройдут мастер-классы по народным художественным промыслам, выступления музыкантов, артистов ансамбля национального танца "Лезгинка" и дегустация национальных блюд народов республики.

Напомним, международная туристическая выставка MITT 2022, в которой участвуют представители России и ближнего зарубежья, будет проходить в выставочном центре "Крокус Экспо" с 15 по 17 марта.