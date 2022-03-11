Fitch: рейтинг 11 российских энергетических компаний снижен до "CC"

11 мар. 23:10

Международное рейтинговое агентство Fitch опустило рейтинги 11 российских энергетических компаний с "В" до "СС", не исключив также их дальнейшего понижения, такое сообщение опубликовано на его сайте.

Речь идет о компаниях ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, En+ Group, "Энел Россия" и "Росводоканал", пишет ТАСС.

Рейтинг этих компаний снижается уже во второй раз за последние две недели.

По мнению аналитиков Fitch, поднять их рейтинг могли бы "деэскалация кризиса", за которой последует отмена санкций и стабилизация экономики, и сокращение контроля за валютными и международными платежами.