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Fitch: рейтинг 11 российских энергетических компаний снижен до "CC"

Fitch: рейтинг 11 российских энергетических компаний снижен до &quot;CC&quot;

Международное рейтинговое агентство Fitch опустило рейтинги 11 российских энергетических компаний с "В" до "СС", не исключив также их дальнейшего понижения, такое сообщение опубликовано на его сайте.

Речь идет о компаниях ФСК ЕЭС, "Россети Московский регион", "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, En+ Group, "Энел Россия" и "Росводоканал", пишет ТАСС.

Рейтинг этих компаний снижается уже во второй раз за последние две недели.

По мнению аналитиков Fitch, поднять их рейтинг могли бы "деэскалация кризиса", за которой последует отмена санкций и стабилизация экономики, и сокращение контроля за валютными и международными платежами.

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