"Азимут" запускает прямые авиарейсы из Минвод в Дубай и Тель-Авив

11 мар. 23:15

Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы по двум новым международным направлениям - в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) и Тель-Авив (Израиль).

"С 15 марта перевозчик юга России совершит первые рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив и Дубай", - говорится в сообщении на сайте перевозчика, передает "Это Кавказ".

Первые рейсы в Тель-Авив будут выполнены 15 и 22 марта. Вылет из Минвод - в 15:20, посадка в Тель-Авиве - в 17:50. В обратном направлении лайнер вылетит в 18:50, посадка в Минводах - в 23:20. Рейсы в Дубай запланированы на 15, 20 и 22 марта. Из Минвод самолет вылетает в 21:50, посадка в Дубае - в 03:20. В обратном направлении вылет будет осуществляться в 04:20, посадка в Минводах - в 08:00, - говорится в сообщении.