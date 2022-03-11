Боррель рассказал, кто из россиян попадет под новые персональные санкции Евросоюза

11 мар. 22:47

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС введет новые санкции против физических и юридических лиц в России.

"В дополнение к объявленным ранее главой Еврокомиссии санкциям, я выдвинул предложение ввести санкции против еще большего числа физических лиц и компаний, которые играли активную роль в подрыве украинского суверенитета российским правительством", - цитирует заявление дипломата ТАСС.

Боррель уточнил, что под новые санкции попадут "олигархи и элиты" вместе с семьями.

Кроме того, ограничения вводятся против крупных бизнесменов, обеспечивающих значительные источники доходов государства и работающих в черной металлургии, военпроме, технологическом и финансовом секторах.

В санкционный список войдут и ряд российских журналистов - "людей, которые играют ведущую роль в войне дезинформации и пропаганды - реальной войне, войне идей и нарративов", заявил Боррель.