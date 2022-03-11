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Боррель рассказал, кто из россиян попадет под новые персональные санкции Евросоюза

Боррель рассказал, кто из россиян попадет под новые персональные санкции Евросоюза

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС введет новые санкции против физических и юридических лиц в России.

"В дополнение к объявленным ранее главой Еврокомиссии санкциям, я выдвинул предложение ввести санкции против еще большего числа физических лиц и компаний, которые играли активную роль в подрыве украинского суверенитета российским правительством", - цитирует заявление дипломата ТАСС.

Боррель уточнил, что под новые санкции попадут "олигархи и элиты" вместе с семьями.

Кроме того, ограничения вводятся против крупных бизнесменов, обеспечивающих значительные источники доходов государства и работающих в черной металлургии, военпроме, технологическом и финансовом секторах.

В санкционный список войдут и ряд российских журналистов - "людей, которые играют ведущую роль в войне дезинформации и пропаганды - реальной войне, войне идей и нарративов", заявил Боррель.

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