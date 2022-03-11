Meta: новые правила Facebook и Instagram действуют только на Украине

11 мар. 22:14

Новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет использоваться только на Украине, об этом заявляет компания Meta Inc.

Напомним, как сообщает РБК, ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот внутренней рассылки, из которой следует, что компания снимает запрет для жителей ряда стран на публикацию информации, призывающей к насилию против российских военнослужащих.

В новом заявлении уточняется, что украинские пользователи соцсетей смогут таким образом "высказывать гнев" в адрес ВС РФ.

При этом в компании заверили, что Facebook и Instagram не допустят русофобии и любой дискриминации россиян.