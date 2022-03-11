Полицейские подозреваются в насилии по отношении к водителю и стрельбе по его машине в Ингушетии

11 мар. 21:59

Факт противоправных действий, совершенных сотрудниками полиции, выявлен в Ингушетии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

По предварительной информации, нарушение имело место 24 января на территории, прилегающей к стационарному посту ДПС "Алмаз-502", на въезде в Магас со стороны Назрани.

"Три сотрудника ОМВД России по г. Магас превысили должностные полномочия, применив насилие в отношении водителя автомобиля "Хендай", при этом повредили транспортное средство выстрелами из табельного оружия", - пояснили в полиции.

По собранным материалам следственными органами вынесены процессуальные решения.

Если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, они понесут наказание, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.