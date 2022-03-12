Растущие цены на топливо усиливают недовольство в Турции

Потребительская инфляция в Турции уже достигла 54,4%, и рост цен на топливо угрожает добавить еще два процентных пункта к майскому уровню, пишет Al-Monitor. Подорожание топлива спровоцировало недовольство в Турции, где рост мировых цен на энергию был усилен обесцениваем лиры и инфляцией.

С тех пор как 24 февраля на Украине начался конфликт, турецкие потребители не успевают следить за повышением цен на бензин и дизельное топливо, которое продолжалось шесть дней подряд только в этом месяце. Согласно данным турецкого статистического института, цены на топливо уже поднялись на 10% в феврале и на 131% в годовом исчислении. Ежегодный рост может составить 155% к концу текущего месяца. Повышение цен на топливо может спровоцировать двухпроцентный рост мартовской потребительской инфляции.

Рост мировых цен, спровоцированный украинским конфликтом, никого не пощадил, но Турция ощутила на себе лавинообразное влияние, учитывая, что национальная валюта потеряла 40% своей стоимости в прошлом году, усугубив ситуацию с импортом энергии. Потребность Турции в нефти практически полностью удовлетворяется за счет импорта: в 2021 году Анкара заплатила за энергоноситель $50 млрд. Более того, оказавшемуся в непростой ситуации правительству пришлось отказаться от механизма контроля за ценами на топливо.

Цены по отношению к покупательной способности выросли до невероятных значений: количество топлива, которое можно купить за минимальную зарплату, снизилось на 45% в течение года. На минимальную зарплату, 2825 лир, которую получает примерно половина рабочих в Турции, в феврале 2021 года можно было приобрести 387 литров бензина по цене 7,3 лир за литр. И хотя минимальная зарплата была повышена на 50% до 4254 лир, на нее можно купить всего 212 литров бензина по цене 20 лир за литр.

На этой неделе нефтяные цены выросли до рекордных значений и перевалили за $130 за баррель прежде, чем упасть 9 марта, после того как ОАЭ, член ОПЕК, выразили поддержку увеличению производства.

Хотя в этом году турецкая лира относительно стабилизировалась, стоимость доллара возросла до 14,2 в марте, что на 85% больше, чем год назад. В результате, расходы на импорт энергии растут.

Крупнейшая перерабатывающая компания Турции, Tupras, устанавливает цены на топливо в соответствии с мировыми уровнями. Затем правительство взимает фиксированный специальный налог на потребление - 2,2 лиры за литр топлива, а также 18% в виде НДС. Оба налога составляют примерно 30% от тех денег, которые турецкие потребители отдают на заправках. Управление по регулированию энергетического рынка забирает себе 0,07 лиры за литр, а доли дистрибьютеров и ритейлеров составляют оставшуюся часть цены для покупателей.

В прошлом году правительство внедрило автоматическую систему корректировки цен, которая защищала потребителей от роста цен на топливо за счет отказа от налогов. По данным министерства казначейства и финансов Турции, сборы в рамках фиксированного специального налога упали на 55% до 31 млрд лир, а правительство недополучило 46 млрд лир в виде налогов. Однако система больше не работает, и рост цен полностью отражается на покупателях.

Стремительный рост цен отрицательно сказался на фермерах, которые в значительной степени зависят от дизельного топлива, необходимого как для культивации, так и для доставки продукции. Сельское хозяйство Турции и до этого находилось в упадке: дефицит предложения спровоцировал почти 65-процентную продуктовую инфляцию. Фермеры неоднократно обращались к правительству за поддержкой.

То же самое происходит и с транспортным сектором, включая городской общественный транспорт. Спрос на общественный транспорт, вероятнее всего, будет расти, поскольку все больше водителей отказываются садиться за руль. По сообщениям, количество поездок на личном транспорте уже снизилось, спрос на автомобили также упал.

От роста цен на топливо страдают и розничные продавцы, чья прибыль остается фиксированной и составляет определенную сумму за литр, а не процент от стоимости. Получается, что их прибыль не поспевает за ростом эксплуатационных расходов и потребностью в капитале. Из 13 тыс. заправочных станций по всей стране, около тысячи уже закрылись, большинство из них на окраинах городов. По словам представителей сектора, еще 4 тыс. заправок на грани закрытия.

Из-за подорожания топлива, выросли расходы в различных отраслях промышленности и в сфере услуг, спровоцировав рост цен на товары. Сможет ли правительство снова отказаться от налогов и субсидировать топливный сектор, столкнувшись с дефицитом бюджета? Сколько денег оно потеряет и в какой степени такой шаг поможет экономике, сложно предсказать, поскольку мировые цены остаются волатильными.

Анкере приходится справляться с мировым ростом цен на газ. С начала года правительство воздерживается от повышения цен на газ в зимний период. Однако в ноябре прошлого года цены на газ были подняты на 50% для промышленных предприятий и заводов, а в конце года на 25% для всего населения. Каскад отложенных повышений может начаться весной, и цены, скорее всего, вырастут как для предприятий, так и для домохозяйств.