В Ессентуках возобновляют строительство парка аттракционов

11 мар. 22:43

Власти ставропольских Ессентуков разморозили приостановленный из-за пандемии проект по строительству парка аттракционов, сообщил в своем телеграм-канале глава города-курорта Александр Некристов.

"В 2020 году мы планировали приступить к установке новых аттракционов, но ситуация с пандемией остановила инвестора. В тех условиях вкладывать большие деньги в проект с неизвестной перспективой было нецелесообразно, поэтому он был заморожен. Сейчас обстановка изменилась, и мы вернулись к проекту. Инвесторы - ООО "Сталь Дизайн" - подтвердили свою готовность продолжать его", - рассказал Некристов, передает "Интерфакс".

Проект был запущен в 2019 году и подразумевал реновацию Парка Победы, завершить его планируется к концу этого года. Обновленный парк развлечений для семейного отдыха будет включать колесо обозрения диаметром 65 метров, а также два крупных аттракциона и несколько мелких, веревочный парк, автодром. Стоимость проекта составляет 194 млн рублей, - сообщается на сайте краевого Минтуризма.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отменил действие постановления об ограничениях из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу. Это коснулось, в том числе, деятельности парков аттракционов.