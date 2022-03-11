Астраханские власти нашли замену европейским отделочным материалам

11 мар. 22:14

Астраханские строители сильно зависимы от европейских поставщиков в части отделочных материалов, и с введением санкций ищут им замену, - сообщил зампредседателя регионального кабинета министров Михаил Богомолов.

"Были определены рисковые моменты, которые ожидаются. В частности, по отделочным материалам, в которых часто используются связующие компоненты в основном из Германии - это краски, обои, сантехника, строительные смеси, пластиковые составляющие стеклопакетов. В рамках превентивных мер имеется возможность поставки стройматериалов из Ирана", - поведал Богомолов, передает "Интерфакс".

Сейчас закредитованность строителей мешает им формировать запасы стройматериалов, которые раньше отпускались с отсрочкой платежа до полугода, но этот вопрос решается, - добавил зампредседателя регионального кабмина.