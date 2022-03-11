В Узбекистане анонсировали новые льготы для перерабатывающих предприятий

11 мар. 21:48

Узбекские предприятия, перерабатывающие сырье, а затем экспортирующие готовую продукцию, получат новые льготы, - стало известно по итогам сегодняшнего совещания, которое провел президент страны Шавкат Мирзиеев.

Властями страны принято решение о предоставлении с апреля этого года ряда льгот и преференций предприятиям, которые ввозят сырье, перерабатывают его на таможенной территории и экспортируют полученную продукцию: по их проектам не будут требовать технико-экономического обоснования, сертификатов на продукцию, обеспечения по таможенным пошлинам, срок оформления разрешений будет сокращен в три раза, не будут взиматься таможенные пошлины на ввозимое оборудование, - передает Podrobno.uz.

Также таким предприятиям будут частично компенсированы расходы на маркетинговые исследования в рамках новых проектов и на сертификацию за рубежом, - говорится в сообщении.