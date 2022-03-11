Хикмет Гаджиев: подписание Меморандума о новых коммуникациях с Ираном - историческое событие

11 мар. 21:29

Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской автономной республикой через территорию Ирана - историческое событие.

Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, сегодня Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и градостроительства ИРИ, сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству между АР и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Ростамом Гасеми, обратил особое внимание на большое значение нового коридора для транспорта и для электроэнергии.

"Глава государства держит в центре постоянного внимания этот важный транспортно-коммуникационный проект, соответствующим структурам даны поручения по его реализации. В результате реализации этого проекта будет положен конец многолетней политике Армении по блокаде Нахчывана. Между двумя регионами Азербайджана - Восточным Зангезуром и Нахчываном - через иранскую территорию будет создана автомобильная, железнодорожная, электроэнергетическая связь", - пояснил Хикмет Гаджиев.

Он уточнил, что, благодаря реализации проекта, изменится транспортно-коммуникационная карта региона в целом. Коридор свяжет Азербайджан, Иран и Турцию, он ляжет в основу нового коридора в Евразии, объединяющего автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и цифровую связь.

Помощник президента отметил, что реализовать этот проект получилось благодаря восстановлению территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной войны и обеспечению контроля над относящейся к стране частью границы с Ираном, названной президентом "границей дружбы".

"Подписание Меморандума о взаимопонимании приходится на 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. Важную роль в реализации этого проекта играют отношения дружбы, взаимного доверия и соседства, сложившиеся за 30 лет между двумя странами. Уверены, что новый коридор создаст благоприятные возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания народов региона, расширения торгово-экономических связей", - заключил Хикмет Гаджиев.