British American Tobacco уходит из России

11 мар. 21:27

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции – британская British American Tobacco (BAT), известная своими сигаретами Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, покидает Россию, - говорится в заявлении, распространенном компанией сегодня.

"Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Мы не только продолжим выплачивать заработную плату нашим 2 500 сотрудникам в РФ, но также сделаем все возможное, чтобы у них была работа в будущем", - цитирует заявление производителей ТАСС.

В компании также призвали "всех лидеров и все правительства принять как можно быстрое и надежное решение" в идущем конфликте с помощью диалога и дипломатии.