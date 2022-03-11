Дагестанский парк "Патриот" украсят копии памятников воинам-освободителям

11 мар. 21:14

В строящемся парке "Патриот" в дагестанском Дербенте установят копии памятников воинам-освободителям – с таким предложением выступил спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров, - сообщили в пресс-службе Народного собрания региона.

"Предложение установить в парке "Патриот" в городе Дербенте копии всех монументов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, находящихся в разных странах мира, было озвучено председателем Народного собрания Дагестана Зауром Аскендеровым в ходе встречи с депутатом Государственной думы Хизри Абакаровым, на которой обсуждался проект строительства парка", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Идея состоит в том, чтобы создать копии памятников воинам-освободителям за пределами нашей страны, которые сегодня подвергаются уничтожению вандалов, чтобы сохранить их для потомков.

Хизри Абакаров, курирующий этот проект, назвал идею блестящей и заверил, что она будет реализована, - добавили в пресс-службе.

Напомним, строительство парка "Патриот" в Дербенте планируется завершить к началу летнего туристического сезона в текущем 2022 году.