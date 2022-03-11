Швейцария закрыла свое небо для всех военных самолетов

11 мар. 20:49

Власти Швейцарии сообщили о закрытии неба страны для пролета через свою территорию самолетов сторон российско-украинского конфликта, а также других государств, если речь идет об ‎оказании военной поддержки, - говорится в заявлении Федерального совета, размещенном сегодня на сайте швейцарского правительства.

"…Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Исключения будут сделаны только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, включая воздушную транспортировку раненых, а для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолетами требуется дипломатическое разрешение, которое в особых случаях требует согласования Федерального совета.