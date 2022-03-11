Дагестанская "Лезгинка" получит свой Дом танца

11 мар. 20:32

Новый Дом танца для ансамбля "Лезгинка" планируют открыть в 2023 году, - сообщила пресс-служба главы Дагестана.

"Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, обсудив развитие сферы культуры региона, поддержку творческих коллективов, а также ход строительства и реконструкции объектов культуры в республике. Сергей Меликов поблагодарил Минкультуры России за поддержку культурных проектов региона и рассказал, что в регионе продолжается модернизация учреждений культуры в рамках нацпроекта. В частности, по его словам, в 2023 году будет введено в эксплуатацию здание дома танца ансамбля "Лезгинка", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Дом танца начали строить для дагестанского государственного академического ансамбля танца в рамках национального проекта "Культура", общая площадь здания составит более 7 тыс кв м.