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РКН дал пользователям Instagram двое суток переходного периода

РКН дал пользователям Instagram двое суток переходного периода

Социальная сеть Instagram будет окончательно заблокирована в полночь 14 марта, так что у пользователей есть время подготовиться. Такое сообщение опубликовано на сайте Роскомнадзора.

В нем уточняется, что, хотя решение об ограничении доступа было принято сегодня, ведомство, учитывая, что активным пользователям нужно время для переноса контента в другие соцсети и уведомления подписчиков, решило завершить введение ограничений на доступ к соцсети в 00 часов 14 марта.

Таким образом, у пользователей есть 48 часов переходного периода.

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