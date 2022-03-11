Хикмет Гаджиев: главы МИД Азербайджана, Армении и Турции могут провести переговоры в Анталье

11 мар. 19:56

Главы министерств иностранных дел Азербайджана, Армении и Турции могут провести переговоры в рамках Дипломатического форума в Анталье, рассказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Есть такая идея, мы ее поддерживаем. Если к этому готова и Армения, то Азербайджан всегда готов к такой встрече в любом формате, в любых рамках", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Напомним, сегодня в Анталье стартовал Дипломатический форум, в нем принимают участвуют более 2,5 тыс гостей, еще 10 тысяч "посетят" его в онлайн-режиме.