Байден запретил поставлять доллары в Россию

11 мар. 20:14

Президент США Джо Байден издал новый указ, которым он запретил продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.

"Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - сказано в указе, передает РИА Новости.

Новый указ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики, - добавили в Белом доме.